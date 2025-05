Betis agenda reunião com o Manchester United para tentar permanência de Antony, diz jornal

A- A+

Com o fim da temporada para o Real Betis, após a derrota na final da Conference League para o Chelsea, em Wroclaw, na Polônia, a direção do clube espanhol já se mobiliza para planejar o próximo ciclo. E uma das prioridades é definir o futuro do atacante Antony, emprestado pelo Manchester United.

Embora o brasileiro não tenha se destacado na decisão continental, seu desempenho desde a chegada ao clube, no fim de janeiro, foi bastante positivo. Antony reencontrou a confiança e se tornou peça-chave no esquema do técnico Manuel Pellegrini. Com gols, assistências e presença ofensiva, foi fundamental para a recuperação do time na reta final da temporada e para a classificação à Liga Europa.

No Benito Villamarín, há um consenso de que Antony deve permanecer. Apesar do empréstimo ter duração inferior a seis meses — e oficialmente válido até 30 de junho —, o desejo é ampliar sua estadia por, no mínimo, mais uma temporada.

Segundo o jornal espanhol Marca, Betis e Manchester United têm reunião marcada para a próxima semana, quando discutirão diferentes cenários. A prorrogação do empréstimo é uma das opções, mas considerada pouco viável, já que os ingleses enfrentam dificuldades financeiras após ficarem de fora das competições europeias. O clube inglês busca recuperar parte do alto investimento feito em 2022, quando contratou o jogador junto ao Ajax por mais de 90 milhões de euros.

Diante disso, o Betis avalia a possibilidade de adquirir uma porcentagem dos direitos econômicos de Antony. O movimento permitiria manter o atleta em Sevilha, oferecer sequência de jogos em ano de Copa do Mundo e, eventualmente, lucrar com uma venda futura, caso seu desempenho continue em ascensão. O jogador, inclusive, voltou a ser monitorado pela comissão técnica da seleção brasileira.

A negociação deve avançar nas próximas semanas. Entre Betis e Antony, há vontade mútua de continuidade. Agora, cabe ao Manchester United decidir qual caminho seguirá com o atacante de 24 anos, que reencontrou bom futebol e tranquilidade na Espanha.

Veja também