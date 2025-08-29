A- A+

Futebol Internacional Betis propõe compra parcial de Antony junto ao Manchester United e torce por 'fim da novela' Ingleses descartam empréstimo e levam espanhóis a estudar compra dos direitos do atacante brasileiro

A possível ida de Antony ao Betis se transformou em uma das novelas desta janela de transferências na Europa. O clube espanhol mantém o interesse no atacante brasileiro, mas enfrenta entraves financeiros e a resistência do Manchester United, que descarta novo empréstimo e só aceita negociar a venda definitiva.

Os “Diabos Vermelhos” buscam recuperar parte do investimento feito no jogador, avaliado em cerca de 50 milhões de euros, valor considerado inviável para os cofres do Betis.

Diante disso, a diretoria do clube analisa alternativas, como a compra de uma porcentagem dos direitos econômicos de Antony em regime de copropriedade, ou um compromisso futuro de aquisição total até 2026.

Após reuniões em Manchester, o dirigente Manu Fajardo retornou a Sevilha nesta semana, onde a cúpula do Betis discutiu a possibilidade de apresentar uma oferta final ao United.

Segundo o jornal espanhol Marca, apesar da cautela e do discurso oficial de que a negociação é “muito difícil”, a diretoria admite que ainda existe uma margem para acordo antes do fechamento da janela.

Caso não haja avanço, o clube espanhol deve suspender as conversas e partir para outras opções de mercado. O reforço para a posição é considerado prioridade, especialmente após a lesão de Aitor Ruibal, que deixou o setor ofensivo ainda mais fragilizado no início da temporada.

