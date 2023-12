A- A+

Futebol Internacional Betis perde para Rangers e se despede da Liga Europa O time espanhol começou a rodada na primeira posição do Grupo C, mas acabou sendo ultrapassado pelo próprio Rangers

O Betis, que precisava de pelo menos um empate para avançar na Liga Europa, se despediu do torneio ao ser derrotado em casa pelo Rangers por 3 a 2 na última quinta-feira (14), e agora terá que disputar a Liga Conferência, terceira competição europeia de clubes.

O time espanhol começou a rodada na primeira posição do Grupo C, mas acabou ficando em terceiro, ultrapassado pelo próprio Rangers, que ficou com a liderança, e pelo Sparta Praga, que bateu o Aris por 3 a 1.

Nesse cenário, o Betis irá disputar em fevereiro um playoff de acesso às oitavas de final da Liga Conferência com os segundos colocados desse torneio.

O jamaicano Kemar Roofe (78') fez o gol da vitória do Rangers no estádio Benito Villamarín.

Antes disso, o time escocês tinha ficado na frente em outras duas ocasiões, marcando com o senegalês Abdallah Sima (10') e o nigeriano Cyriel Dessers (20'), mas em ambas o Betis conseguiu empatar com Juan Miranda (14') e Ayoze Pérez (37').

Quando o jogo estava 2 a 2, Ayoze fez mais um para os espanhóis (69'), mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

