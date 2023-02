Betis vence Almería no Espanhol e se aproxima da zona da Champions

A- A+

O time do Betis (5º) venceu fora de casa o Almería (14º) por 3 a 2 neste sábado (11), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, e se aproximou da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

Agora a um ponto do Atlético de Madrid (4º), o time de Sevilha saiu atrás no placar, com Rodri Sánchez (6') marcando para os anfitriões, mas Luis Suárez empatou a partida ainda no primeiro tempo.

As duas equipes mantiveram a alta intensidade e o empate, desta vez em 2 a 2, continuou no placar após os gols de Sergio Canales para o Betis (43') e de Samu Costa (62') para o Almería.

Mas no minuto 70, o meia mexicano Andrés Guardado decretou a vitória do time alvi-verde marcando de cabeça o terceiro gol.

Por sua vez, o Sevilla voltou a respirar com uma vitória por 2 a 0 sobre o Mallorca, graças aos gols de Youssef En-Nesyri (28') e Bryan Gil (40').

Com este resultado, o time do técnico argentino Jorge Sampaoli sobe para a 12ª posição na tabela, enquanto o Mallorca fica em 10º.

