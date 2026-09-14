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La Liga Betis vira sobre Villarreal e sobe para terceiro no Campeonato Espanhol Verdiblancos conquistam segunda vitória seguida na La Liga

Com gol do zagueiro brasileiro Natan (ex-Flamengo e RB Bragantino), o Betis venceu o Villarreal de virada por 2x1 nesta segunda-feira (14) e assumiu a terceira colocação na tabela do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, a equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini chega aos mesmos 12 pontos do Real Madrid, que se mantém na vice-liderança graças ao melhor saldo de gols (+10 contra +1).

Por sua vez, o Villarreal segue sem vencer no campeonato e ocupa a 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com apenas dois pontos somados em cinco jogos.

Jogando em casa, o 'Submarino Amarelo' saiu na frente com o gol de Gerard Moreno aos 29 minutos, mas o Betis conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, marcando com Cucho Hernández (39') e Natan (43').

O líder do Campeonato Espanhol é o Barcelona, que no domingo derrotou o Levante (13º) por 4 a 2 para somar 15 pontos e se manter como único time com 100% de aproveitamento até aqui.

O Alavés, na quarta colocação, fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões com dez pontos, à frente de Atlético de Madrid (5º) e Sevilla (6º) nos critérios de desempate.

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