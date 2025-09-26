A- A+

Futebol Feminino Betnacional adquire naming rights e dá nome à Copa Maria Bonita de Futebol Feminino Torneio passa a se chamar Copa Maria Bonita Betnacional e será disputado em outubro, na Arena Pernambuco

A Betnacional fechou acordo para assumir os naming rights da Copa Maria Bonita, a maior competição de futebol feminino do Nordeste. Com a parceria, o torneio passa a se chamar Copa Maria Bonita Betnacional e será disputado de 2 a 11 de outubro, na Arena Pernambuco, em Camaragibe, reunindo nove equipes que representam cada estado da região.

Torneio reunirá nove clubes nordestinos

A edição de 2025 terá a participação de Bahia (BA), Confiança (SE), CRB (AL), Sport (PE), Botafogo-PB (PB), ABC (RN), Fortaleza (CE), Atlético Piauiense (PI) e Sampaio Corrêa (MA). Ao todo, serão 14 partidas disputadas em um dos estádios mais emblemáticos do país, que já recebeu jogos da Copa do Mundo e será sede do Mundial Feminino de 2027.

Transmissão em TV aberta e plataformas digitais

Os jogos terão ampla cobertura de mídia. Todas as partidas serão exibidas no Canal GOAT, no YouTube, além das transmissões no SporTV e no Globoplay. A Globo Nordeste transmitirá confrontos selecionados.

Betnacional amplia presença no futebol

A aquisição dos naming rights reforça a estratégia da Betnacional de ampliar sua atuação no esporte, com atenção especial ao futebol feminino. A empresa já patrocina o Sport Club do Recife e o Campeonato Pernambucano, e agora fortalece sua presença no cenário regional com a competição.

Serviço

Evento: Copa Maria Bonita Betnacional de Futebol Feminino

Data: 2 a 11 de outubro de 2025

Local: Arena Pernambuco (Avenida Deus é Fiel, 1 - Penedo, Camaragibe - PE, 54710-010)

Times participantes: Bahia (BA), Confiança (SE), CRB (AL), Sport (PE), Botafogo-PB (PB), ABC (RN), Fortaleza (CE), Atlético Piauiense (PI), Sampaio Corrêa (MA)

Transmissão: YouTube (Canal GOAT), SporTV e Globoplay (todos os jogos) e Globo Nordeste (jogos selecionados)

Com informações da assessoria

