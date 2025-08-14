A- A+

Ação Betnacional e Sport lançam campanha que celebra conexão com torcedores O projeto tem como peça central um vídeo protagonizado por torcedores que compartilham suas histórias e mostram como o Sport está presente em cada detalhe de suas vidas

A Betnacional apresentou, em parceria com o Sport, a campanha “Vestindo a camisa, sempre”, em homenagem à paixão incondicional da torcida rubro-negra.



Com o Sport passando por uma situação difícil na Série A do Campeonato Brasileiro, a ação tem o objetivo de reforçar que a relação da torcida com o clube vai muito além do resultado das partidas.

O projeto tem como peça central um vídeo protagonizado por torcedores apaixonados, que compartilham suas histórias e mostram como o Sport está presente em cada detalhe de suas vidas.

Veja o vídeo:

Como parte da campanha, a Betnacional pagou integralmente torcedores que apostaram na Super Odd de vitória do Sport com gols das duas equipes, na partida contra o Grêmio, realizada no último dia 10, em Porto Alegre (RS).

O Leão conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2025, por 1 a 0, e, mesmo sem o segundo gol necessário para a aposta, a marca decidiu reconhecer a confiança da torcida.

“Essa campanha é a nossa forma de agradecer aos torcedores que estão com o time em todos os momentos. Essa torcida representa identidade, orgulho e legado que atravessam gerações Queremos mostrar que reconhecemos e valorizamos quem acredita no Sport e vive essa paixão pelo futebol com a gente”, afirma João Studart, CEO da Betnacional.

Além do vídeo principal, a campanha terá materiais complementares e ações de engajamento que valorizam a cultura e o pertencimento pernambucano, trazendo leveza, emoção e proximidade.

O objetivo é celebrar o amor pelo Sport que resiste a qualquer placar e reforçar a presença da Betnacional como parceira de coração da torcida rubro-negra, em todos os momentos, sejam bons ou desafiadores.

Com informações da assessoria.

