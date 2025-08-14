Qui, 14 de Agosto

Ação

Betnacional e Sport lançam campanha que celebra conexão com torcedores

O projeto tem como peça central um vídeo protagonizado por torcedores que compartilham suas histórias e mostram como o Sport está presente em cada detalhe de suas vidas

Marivaldo Francisco, torcedor do Sport, que venceu FIFA Fan Award de 2020Marivaldo Francisco, torcedor do Sport, que venceu FIFA Fan Award de 2020 - Foto: Reprodução/Betnacional

A Betnacional apresentou, em parceria com o Sport, a campanha “Vestindo a camisa, sempre”, em homenagem à paixão incondicional da torcida rubro-negra.

Com o Sport passando por uma situação difícil na Série A do Campeonato Brasileiro, a ação tem o objetivo de reforçar que a relação da torcida com o clube vai muito além do resultado das partidas.

O projeto tem como peça central um vídeo protagonizado por torcedores apaixonados, que compartilham suas histórias e mostram como o Sport está presente em cada detalhe de suas vidas.

Veja o vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Betnacional (@betnacional)

Como parte da campanha, a Betnacional pagou integralmente torcedores que apostaram na Super Odd de vitória do Sport com gols das duas equipes, na partida contra o Grêmio, realizada no último dia 10, em Porto Alegre (RS).

O Leão conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2025, por 1 a 0, e, mesmo sem o segundo gol necessário para a aposta, a marca decidiu reconhecer a confiança da torcida.

“Essa campanha é a nossa forma de agradecer aos torcedores que estão com o time em todos os momentos. Essa torcida representa identidade, orgulho e legado que atravessam gerações Queremos mostrar que reconhecemos e valorizamos quem acredita no Sport e vive essa paixão pelo futebol com a gente”, afirma João Studart, CEO da Betnacional.

Além do vídeo principal, a campanha terá materiais complementares e ações de engajamento que valorizam a cultura e o pertencimento pernambucano, trazendo leveza, emoção e proximidade.

O objetivo é celebrar o amor pelo Sport que resiste a qualquer placar e reforçar a presença da Betnacional como parceira de coração da torcida rubro-negra, em todos os momentos, sejam bons ou desafiadores.

Com informações da assessoria.

