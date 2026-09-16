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AUTOMOBILISMO Beto Monteiro busca recuperação na Copa Truck em etapa de Curvelo (MG) Pernambucano é o oitavo colocado na classificação geral e disputa a sétima etapa da temporada neste fim de semana

O piloto pernambucano Beto Monteiro disputa neste fim de semana a sétima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. A rodada será realizada entre sexta-feira (18) e domingo (20), no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

O piloto da Texaco chega à etapa mineira na oitava posição do campeonato, com 101 pontos. Após uma rodada difícil em Londrina (PR), no mês passado, Beto busca recuperar espaço na classificação com um Volkswagen #88 mais competitivo.

Alterações no caminhão



Para a etapa, a equipe R9 Competições realizou uma nova revisão no caminhão e promoveu ajustes em diferentes componentes do equipamento. A expectativa do piloto é que as mudanças ajudem no desempenho durante as corridas.

Caminhão Volkswagen #88 da Texaco | Foto: Clayton Medeiros/Hyset

“A expectativa para Curvelo é boa. No ano passado tivemos alguns desafios por lá, mas ainda assim conseguimos um bom resultado, e o meu histórico nessa pista é positivo. É um lugar onde costumo andar bem e ter resultados favoráveis. Junto com a equipe, mexemos bastante no caminhão e estou confiante de que essas mudanças serão positivas para a disputa em Curvelo. Acredito que podemos ter um fim de semana competitivo”, afirmou Beto.

Histórico positivo



O Circuito dos Cristais também traz boas lembranças recentes ao pernambucano. Em 2025, Beto voltou a competir no traçado mineiro depois de ficar fora da etapa de 2024 por causa de uma cirurgia cardíaca. Na ocasião, terminou a primeira corrida em oitavo e, após a inversão do grid, largou da pole position na segunda prova.

Sob forte calor, com o asfalto chegando a 53°C, o piloto terminou a segunda corrida na quarta colocação e garantiu um lugar no pódio da etapa.

Horários

A programação em Curvelo começa na sexta, com dois treinos livres. No sábado (19), haverá mais uma sessão de ensaios antes da classificação, marcada para 12h20.

As duas corridas da etapa serão realizadas no domingo, a primeira tem largada prevista para 12h10.

A rodada terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, N Sports e pelo canal oficial da Copa Truck no YouTube.

Classificação da Super Truck Pro após seis etapas

1º Leandro Totti — 194 pontos

2º Raphael Abbate — 131 pontos

3º Pedro Perdoncini — 127 pontos

4º Paulo Salustiano — 125 pontos

5º Danilo Dirani — 123 pontos

6º Felipe Tozzo — 111 pontos

7º Felipe Giaffone — 110 pontos

8º Beto Monteiro — 101 pontos

9º Evandro Camargo — 95 pontos

10º André Marques — 88 pontos

Classificação extraoficial.

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