Beto Monteiro lidera treinos livres da Copa Truck, em Londrina, nesta sexta-feira

O pernambucano Beto Monteiro abriu da melhor forma o fim de semana da etapa de Londrina da Copa Truck. Ao longo desta sexta-feira (11), o piloto foi o mais rápido dos dois treinos a bordo do Volkswagen #88.

Dono de histórico amplamente favorável, com três poles e três vitórias, o piloto da R9 Competições desponta com ligeiro favoritismo à conquista da posição de honra neste sábado (12).

Os tempos registrados por Beto, aliás, foram bastante parecidos nos dois treinos livres. Pela manhã, o bicampeão da Copa Truck registrou 1min39s546 em sua volta mais rápida, em sessão que teve o líder do campeonato Roberval Andrade (Mercedes-Benz da ASG Motorsport) em segundo, a 0s6 do líder da atividade.

Atual campeão e companheiro de equipe de Monteiro, Felipe Giaffone foi o terceiro mais rápido, à frente de Danilo Dirani, com o Iveco da Usual Racing, enquanto o piloto da casa, Jaidson Zini foi o quinto, também com Mercedes-Benz da ASG.

Beto Monteiro liderou os dois treinos livres desta sexta-feira (11) - Duda Bairros/Copa Truck

A melhor volta anotada por Monteiro no treino livre 2, realizado no período da tarde na Capital do Café, ficou em 1min39s597, somente 0s051 acima da marca assinalada pela manhã. Novamente, Beto foi bem mais rápido que o segundo melhor posicionado, desta vez Danilo Dirani, que virou 1min40s099. Paulo Salustiano, outro companheiro de equipe do pernambucano e um dos vencedores no ano passado em Londrina, foi o terceiro da tabela de tempos.

Entre os pilotos que correm em casa neste fim de semana, Leandro Totti foi o quarto com o Iveco da Vannucci Racing, à frente de Roberval Andrade. Bia Figueiredo ficou com o sexto melhor tempo, seguido por Zini e Wellington Cirino, que colocou o terceiro Iveco entre os dez primeiros colocados.

Raphael Abbate e Luiz Lopes, ambos com Mercedes-Benz da ASG Motorsport, completaram a relação dos dez mais rápidos do treino da tarde, que teve 23 ‘brutos’ na pista considerando o grid da Super Truck Pro.

Super Truck Pro

Treino Livre 1

1º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), 1min39s546

2º - Roberval Andrade (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), 1min40s143

3º - Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 1min40s263

4º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), 1min40s310

5º - Jaidson Zini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), 1min40s354

Treino Livre 2

1º - Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), 1min39s597

2º - Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), 1min40s099

3º - Paulo Salustiano (R9 Competições/Volkswagen), 1min40s539

4º - Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 1min40s549

5º - Bia Figueiredo (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), 1min40s959

