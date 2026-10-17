A- A+

Automobilismo Beto Monteiro relembra começo de Rafa Câmara no automobilismo: "além do tempo dele" O tetracampeão de Truck ajudou no início do jovem piloto da Haas, que fará estreia na Fórmula 1 em 2027

Mesmo que um piloto entre no carro sozinho, essa jornada no cockpit não é necessariamente solitária. Há muita gente envolvida, desde os companheiros de equipe até quem passou antes por essa trajetória. Anunciado como o mais novo piloto da Fórmula 1 na última quinta-feira (15), o pernambucano Rafael Câmara teve o conterrâneo Beto Monteiro como um dos mentores no automobilismo e, desde muito cedo, impressionou o experiente piloto.

Tetracampeão brasileiro de Truck e campeão brasileiro de kart, Beto já estava em São Paulo quando conheceu o pequeno Rafa, que tentava dar suas primeiras aceleradas na carreira. As famílias Monteiro e Chaves Câmara já tinham uma longa amizade no circuito pernambucano das corridas.

“Quando o Rafa apareceu no kartódromo do Granja Viana, em São Paulo, a gente começou a se estreitar porque o pai dele [Amaro Câmara] pediu uma ajuda para ele andar. Foi quando a gente se aproximou e eu ajudei a indicar uma boa equipe”, começou.

“Desde então, acompanhei todas as corridas dele aqui no Brasil. Logo quando começou, me perguntou se podia usar o número 88 também”, relembrou.

Talento

Dono de um temperamento sereno e tímido muitas vezes, Rafael sempre mostrou algo diferente dentro das pistas. Mesmo com muita coisa vivida nas corridas, Beto Monteiro ficou impressionado logo de início.

“Desde o começo a impressão foi ótima, de que era extremamente rápido e, mais do que velocidade, ele era muito diferente. Fazia corridas com um raciocínio de um piloto mais velho, as decisões que ele tomava, as manobras que fazia. Ele sempre foi muito maduro, sempre meio que além do tempo dele”, avaliou Beto Monteiro.

Rafael Câmara teve acesso a Beto Monteiro no início de carreira - Foto: Arquivo Pessoal/Beto Monteiro

O pupilo despontou, foi atuar na Europa e ganhou o mundo, sendo campeão da Fórmula 3 e liderando a atual Fórmula 2. Chocando o mundo do automobilismo, a Haas decidiu investir no talento pernambucano e acabou por consagrar uma convicção antiga.

“Eu corri na Europa, eu sei o quão difícil é você fazer carreira, porque não é só questão de talento e de recursos, é de fazer tudo encaixar. Uma vez foi eu que questionei sobre outra categoria. Perguntei se não tinha condição sem ser na Fórmula 1 e o Rafa falou que não tinha outra opção. Ele disse: ‘eu vou ser piloto da Fórmula 1’”, relembrou.

Rafael Câmara ao lado de colegas, além dos pilotos pernambucanos Beto Monteiro e Josimar Jr - Foto: Arquivo Pessoal/Beto Monteiro

Impacto

Primeiro piloto nordestino a alcançar a principal categoria do automobilismo mundial, Rafael Câmara cria diversas expectativas. Para Monteiro, a participação da jovem promessa deve lançar luz nos talentos da região.

“Eu acho que isso vai ser de extrema importância. Acredito que até impacta muito mais no Nordeste do que no Brasil. Logicamente que a gente está torcendo para um piloto brasileiro, que ele vai ter todo o Brasil em torno, mas eu acho que em especial o Nordeste, porque mostra que a gente pode tirar daí vários talentos que às vezes não tiveram a mesma oportunidade, mas talentos reais”, analisou.



Veja também