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Automobilismo Beto Monteiro tem final de semana 'perfeito' e conquista dois pódios na Copa Truck Pernambucano venceu a Corrida 1 e conquistou o segundo lugar na Corrida 2

O pernambucano Beto Monteiro teve um domingo (12) de muitas conquistas na Copa Truck, em Santa Cruz do Sul-RS. Piloto mais rápido na qualificatória, manteve a guiada para liderar a Corrida 1 de ponta a ponta, garantindo o lugar mais alto do pódio. Já na Corrida 2, terminou na segunda colocação, encerrando uma etapa praticamente perfeita.

A prova que iniciou a etapa foi bastante intensa e teve como destaque a disputa pela vitória entre Beto Monteiro e Leandro Totti.

Com problemas no caminhão de Totti, a disputa pela liderança passou a ser contra Felipe Giaffone, mas que não chegou a ameaçar a vitória do pernambucano. No final, o top-5 foi formado por Monteiro, seguido de Giaffone, Danilo Dirane, Raphael Abbate e Fabio Fogaça.

Beto Monteiro durante corrida em Santa Cruz do Sul, em etapa da Copa Truck - Divulgação/Copa Truck

Segunda bateria

Na segunda prova, Beto largou em oitavo com o grid invertido, mas logo ganhou posições e travou um duelo de campeões com André Marques. O confronto foi acirrado, mas Monteiro terminou a apenas 0s162 do campeão da temporada de 2021.

Tetracampeão da Truck (2004, 2013, 2019 e 2020), Beto Monteiro segue com muita sede para conquistar mais um título. O piloto da R9 Competições agora tem 59 pontos na classificação geral, assumindo a vice-liderança do campeonato, apenas seis pontos atrás do Felipe Giaffone, que o líder geral.

A próxima etapa será no dia 3 de maio, em Cascavel, Paraná, local onde Beto brilhou na temporada passada e também ganhou pontos importantes. Além disso, o pernambucano é o piloto que mais venceu no autódromo, somando quatro vitórias no traçado paranaense.

Classificação Geral

1º Felipe Giaffone, 65 pontos

2º Beto Monteiro, 59

3º Danilo Dirani, 48

4º Raphael Abbate, 46

5º Pedro Perdoncini, 42

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