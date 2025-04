Copa Truck: Beto Monteiro vence mais uma em Londrina

A- A+

O pernambucano Beto Monteiro segue forte em busca de mais um título da Copa Truck. Neste domingo (13), em Londrina, o piloto do caminhão #88 cruzou a linha de chegada em primeiro, na Corrida 1. Essa é a quarta vez que o recifense vence na 'Cidade do Café', se consolidando como o ‘Rei de Londrina’.

Com previsão de chuva, a condição úmida da pista tornou a largada uma grande incógnita em Londrina, com uma primeira fila formada por dois dos mais ‘cascudos’ pilotos do grid: Beto Monteiro na pole e Leandro Totti em segundo. O ‘Marvado’ fez jus ao apelido, passou o bicampeão por fora e assumiu a ponta logo no início da prova.

Foi uma corrida de disputas contundentes, como a de Paulo Salustiano e Bia Figueiredo, e de forte escalada do atual campeão Felipe Giaffone, que iniciou a prova em oitavo e ocupava a quinta posição depois de cinco voltas. Na frente, Totti não conseguiu abrir vantagem e possibilitou a aproximação de Beto Monteiro, Danilo Dirani e Roberval Andrade, que vinham logo atrás.

Com performance ligeiramente melhor, o pernambucano passou Totti e reassumiu o primeiro lugar. O piloto da Vannucci Racing perdeu ritmo de forma gradual e foi ultrapassado por Dirani na sequência. O top-3 foi mantido depois da relargada, que teve ainda um embate entre Totti e Roberval Andrade na disputa pelo terceiro lugar. Giaffone tirou proveito da situação e subiu uma posição para assumir o quarto posto.

O safety truck interveio novamente após Maicon Roncen (Elite) ter ficado parado na pista. Foi uma bandeira amarela breve, e Leandro Totti aproveitou a nova relargada e chegou a passar Dirani, mas o paulista retomou o segundo lugar. A vitória ficou com Beto Monteiro, pela quarta vez em Londrina, e Totti completou o pódio.

Corrida 2

Na Corrida 2 deste domingo, Beto Monteiro não teve a mesma sorte. O pernambucano terminou apenas na 16ª posição. Correndo em casa, Leandro Totti partiu rumo à vitória, sua primeira na terra natal. Felipe Giaffone andou perto, esboçou uma pressão final, mas ficou com a segunda colocação. André Marques em terceiro, Raphael Abbate em quarto e Victor Franzoni completaram o pódio.

Resultados

Corrida 1

1º – Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), 14 voltas em 28min09s201

2º – Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 1s740

3º – Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), a 2s761

4º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 3s821

5º – Raphael Abbate (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 5s889

Corrida 2

1º – Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 10 voltas em 23in01s184

2º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 0s456

3º – André Marques (R9 Competições/Volkswagen), a 4s394

4º – Raphael Abbate (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 5s032

5º – Victor Franzoni (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 5s675

