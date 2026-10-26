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Futebol Feminino

Bezerros anuncia abertura de Centro de Futebol Feminino em parceria com Governo de Pernambuco

Projeto visa assegurar políticas públicas voltadas ao futebol de mulheres

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Centro de Futebol Feminino em BezerrosCentro de Futebol Feminino em Bezerros - Foto: Thiago Fagner / GECOM/PMB

O município de Bezerros anunciou a implantação do Centro de Futebol Feminino (CFF) na cidade, com o objetivo assegurar políticas públicas permanentes voltadas à promoção, democratização e fortalecimento da prática do futebol entre mulheres nas cidades pernambucanas, especialmente no interior. 


A iniciativa foi anunciada nesta segunda-feira (26) e faz parte de um convênio com o Governo de Pernambuco.  De acordo com o executivo municipal, o programa contempla crianças (a partir dos 12 anos de idade), adolescentes e jovens por meio de turmas diversas, conforme nível de experiência e proficiência na faixa etária.

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A prefeitura informou que a adesão ao programa, a cidade receberá kit de materiais esportivos e kit de uniforme destinados aos participantes.

Já a equipe pedagógica também terá iniciação à protocolos pedagógicos e instrumentos de acompanhamento, formação inicial e continuada, além de monitoramento e suporte técnico.

A parceria, segundo a prefeitura, também resultará a implantação de uma Areninha no Bairro Santo Amaro II. Para o projeto, o governo estadual destinará aproximadamente R$ 360 mil, em uma área de mais de três mil metros quadrados. A obra será coordenada pela Secretaria Estadual de Projetos Estratégicos. 

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