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Futebol Feminino Bezerros anuncia abertura de Centro de Futebol Feminino em parceria com Governo de Pernambuco Projeto visa assegurar políticas públicas voltadas ao futebol de mulheres

O município de Bezerros anunciou a implantação do Centro de Futebol Feminino (CFF) na cidade, com o objetivo assegurar políticas públicas permanentes voltadas à promoção, democratização e fortalecimento da prática do futebol entre mulheres nas cidades pernambucanas, especialmente no interior.



A iniciativa foi anunciada nesta segunda-feira (26) e faz parte de um convênio com o Governo de Pernambuco. De acordo com o executivo municipal, o programa contempla crianças (a partir dos 12 anos de idade), adolescentes e jovens por meio de turmas diversas, conforme nível de experiência e proficiência na faixa etária.

A prefeitura informou que a adesão ao programa, a cidade receberá kit de materiais esportivos e kit de uniforme destinados aos participantes.

Já a equipe pedagógica também terá iniciação à protocolos pedagógicos e instrumentos de acompanhamento, formação inicial e continuada, além de monitoramento e suporte técnico.

A parceria, segundo a prefeitura, também resultará a implantação de uma Areninha no Bairro Santo Amaro II. Para o projeto, o governo estadual destinará aproximadamente R$ 360 mil, em uma área de mais de três mil metros quadrados. A obra será coordenada pela Secretaria Estadual de Projetos Estratégicos.

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