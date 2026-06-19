Bia Ferreira garante medalha em sua volta ao boxe olímpico e em nova categoria de peso
Brasileira fará a semifinal da Copa do Mundo de Guiyang neste sábado, assegurado o bronze
Beatriz Ferreira está de volta ao boxe olímpico e em grande estilo. Prata nos Jogos de Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024 na categoria até 60kg, um dos maiores nomes do pugilismo nacional subiu para a categoria até 65kg. E logo na sua primeira competição internacional desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a brasileira subirá ao pódio.
Ela venceu a chinesa Shu Li por decisão dividida (3 a 2) e avançou à semifinal da Copa do Mundo de Boxe de Guiyang, garantindo ao menos a medalha de bronze na nova categoria.
Depois de Paris-2024, Bia se dedicou aos combates profissionais e retornou em carreira híbrida com o boxe olímpico em 2026. Ainda nos -60kg, foi campeã brasileira em abril passado.
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O retorno ao Campeonato Brasileiro foi o primeiro passo para voltar a ser convocada para a equipe permanente do país e, quem sabe, nos próximos dois anos pensar na classificação olímpica para conquistar a medalha que falta, que ela chama de "mãe de todas", o ouro em Los Angeles 2028.
O duelo entre Beatriz Ferreira e Shu Li foi equilibrado desde o início. Na visão dos juízes, a chinesa levou o primeiro round: três árbitros deram vantagem para a atleta da casa, enquanto dois apontaram vitória da brasileira. No segundo round, o cenário se inverteu. Bia ajustou a distância, aumentou o volume e venceu a parcial na avaliação de três juízes.
A definição veio no terceiro round. Mais ativa e precisa, Beatriz Ferreira convenceu quatro dos cinco árbitros na parcial final. No placar geral, dois juízes marcaram 29 a 28 para Bia, dois deram 29 a 28 para Shu Li, e um apontou 30 a 27 para a brasileira. Com isso, a vitória ficou com Bia por decisão dividida (3 a 2).
Na semifinal, Beatriz Ferreira enfrentará a cazaque Aida Abikeyeva neste sábado, em busca de vaga na decisão da categoria até 65kg.
No masculino, Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, também foi às semifinais ao superar o canadense Keoma Al Ahmadieh por decisão unânime na categoria até 60kg. Ele também já garantiu o bronze.