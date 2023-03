Bia Ferreira, Jucielen e Bia Soares vão às quartas do Mundial de Boxe

A- A+

O Brasil emplacou nesta terça-feira (21) mais três pugilistas nas quartas de final do Mundial de Boxe Feminino, em Nova Delhi (Índia). Entre elas, a baiana Beatriz Ferreira, número 1 do mundo na categoria até 60 quilos. Medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, campeã mundial em 2019 e vice no ano passado, Bia Ferreira avançou na competição ao estrear hoje com vitória (5 a 0) sobre a australiana Danielle Scanlon.

Quem também brilhou nesta terça foi a paulista Jucielen Romeu (57 kg) e Beatriz Soares (66 kg) que cravaram a segunda vitória seguida no Mundial, garantindo a classificação às quartas de final, que ocorrerão a partir das 6h20 (horário de Brasília) de quarta (23). A baiana Bárbara Santos, primeira a avançar às quartas, também estará de volta ao ringue na manhã de quarta (22). O Mundial de Boxe tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil (confira ao final do texto os horários dos embates).

Natural de Rio Claro (SP), Jucielen Romeu foi a primeira a subir no rinque nesta terça (21). Ela dominou o embate contra a japonesa Satusuki Yoshizawa, vencendo por 5 a 0. Campeã sul-americana ano passado, a paulista de 26 anos busca subir ao pódio de um Mundial pela primeira vez na carreira. Ela terá pela frente nas quartas a italiana Irma Testa, líder do ranking mundial nos 57 kg e atual vice-campeã mundial.

Estreante em Mundiais, Beatriz Soares fez a última representando o Brasil nesta terça (21). Campeã das Américas no ano passado, Bia avançou às quartas ao ganhar, de virada (4 a 1), a australiana Marissa Williamson no embate dos 66 kg. A próxima adversária da brasileira será a tailandesa Janjaem Suwannapheng.

Outros resultados

A brasileira Caroline de Almeida se despediu do Mundial hoje (21) ao ser superada na oitavas de final da categoria até 50 kg pela tailandesa Chuthamat Raksat, por 5 a 0.

Lutas do Brasil nesta quarta (22)

6h20 - Jucielen Romeu x Irma Testa (ITA) – 57kg

07h20 - Barbara Santos x Madina Nurshayeva (KAZ) – 70kg

10h30 - Beatriz Ferreira x Ayaka Taguchi (JPN) – 60kg

11h15 - Beatriz Soares x Janjaem Suwannapheng (THA) – 66kg

