Boxe Olímpico Bia Ferreira vence semi e vai disputar sua 3ª final mundial de boxe Número 1 do mundo, baiana lutará pelo ouro com colombiana Angie Valdes

A baiana Beatriz Ferreira protagonizou mais uma façanha na história boxe brasileiro ao se classificar para sua terceira final mundial seguida. Nesta quinta-feira (23), a atual número 1 do mundo na categoria até 60 quilos derrotou a sul-coreana Oh Yeonj ,na semifinal do Mundial em Nova Delhi (Índia). Campeã mundial em 2019 e vice no ano passado, a brasileira vai decidir o título dos 60 kg com a colombiana Angie Valdes, no próximo sábado (25), em horário ainda a ser definido. O Mundial tem transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

Se vencer a final, Bia se tornará a primeira pugilista do país com mais títulos mundiais da história. A brasileira teve a chance, no ano passado, de conquistar a segunda medalha de ouro na competição, mas perdeu a decisão para a norte-americana Rashida Ellis.

Também nesta quinta (22), Bárbara Santos encerrou sua primeira participação em Mundiais, com a medalha de bronze nos 70 kg (categoria não-olímpica). A brasileira foi superada na semi pela australiana Kaye Frances, em decisão dividida dos juízes.

O Mundial de Boxe reúne atletas de 23 países, espalhados pelos quatro continentes. Além de Bia Ferreira e Bárbara Santos, a delegação brasileira viajou à Índia com ouras cinco atletas: Beatriz Soares (66 kg), Tatiana Chagas (54 kg), Caroline “Naka” Almeida (50kg), Jucielen Romeu (57kg) e Viviane Pereira (75kg).

