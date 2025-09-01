A- A+

Tênis Bia Haddad busca igualar melhor campanha no US Open diante de top 10; conheça adversária Brasileira enfrenta, nesta segunda-feira, americana Amanda Anisimova nas oitavas de final do Grand Slam

Número 22 do mundo, Bia Haddad está a um passo de igualar a sua melhor campanha da carreira no US Open. Em 2024, a brasileira chegou às quartas de final do Grand Slam americano.

Para que isso aconteça, ela precisa superar, nesta segunda-feira, na sequência do primeiro jogo da quadra principal da sessão norturna, que começa às 20h (de Brasília) — Sportv, ESPN e Disney+ (streaming) transmitem a partida —, a tenista da casa Amanda Anisimova, 9ª do ranking, nas oitavas.

As jogadoras já se enfrentaram três vezes no circuito, sendo que Anisimova leva vantagem no retrospecto com duas vitórias, em Doha-QAT (2022) e Bogotá-COL (2019).

Por outro lado, Bia ganhou, em sets diretos (6/4 e 7/5), o último confronto, em Adelaide-AUS (2023).

Nesta temporada, a americana de 24 anos foi finalista de Wimbledon, em que sofreu uma dura derrota por duplo 6/0 diante da polonesa Iga Swiatek, atual vice-líder do ranking.

No início do ano, a jovem tenista conquistou o WTA 1000 de Doha, seu primeiro título de um torneio desse nível e o maior da sua carreira até aqui.

