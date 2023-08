A- A+

Tênis Bia Haddad cai 7 posições no ranking da WTA; Swiatek segue no topo Brasileira agora é a 19ª do mundo

Eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Montreal, a brasileira Bia Haddad caiu sete posições no ranking do tênis feminino, publicado nesta segunda-feira (14), e agora é a número 19 do mundo.

Bia ficou um mês sem jogar depois de sofrer uma lesão nas costas, que a obrigou a abandonar Wimbledon nas oitavas de final, no início de julho.

No torneio de Montreal, a brasileira estreou com vitória sobre a polonesa Magdalena Frech, mas caiu na fase seguinte para a canadense Leylah Fernandez.

Por sua vez, a polonesa Iga Swiatek segue firme como número 1 do mundo, mesmo eliminada nas semifinais em Montreal pela americana Jessica Pegula, posteriormente campeã, batendo na decisão de domingo a russa Liudmila Samsonova.

Aos 22 anos, Swiatek irá em busca do 16º troféu na carreira no WTA 1000 de Cincinatti, que começa nesta semana, antes de defender seu título no US Open (28 de agosto a 10 de setembro).

