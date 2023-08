A- A+

Tênis Bia Haddad cai na segunda rodada do US Open para americana especialista em duplas Brasileira comete muitos erros e dá adeus ao Grand Slam com derrota por 2 sets a 0 para Taylor Townsend

Não foi desta vez que Bia Haddad (19.ª do ranking mundial) alcança a terceira rodada do US Open. A brasileira foi derrotada nesta quarta-feira (30) pela americana Taylor Townsend (132.ª), especialista em duplas, por 2 sets a 0, parciais 7/6 (1) e 7/5 e segue assim sem quebrar a barreira da segunda rodada do Grand Slam americano.

Em sua terceira participação, repete a campanha do ano passado. Ela encerra a temporada em Grand Slams com a semifinal em Roland Garros como o melhor resultado.

Na primeira rodada, Bia Haddad, que havia chegado a Nova York após boas campanhas em Roland Garros e Wimbledon, tinha vencido a também americana Sloane Stephens por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. Sloane Stephens foi a campeã do US Open em 2017, em sua estreia.

Taylor Townsend, que prioriza a temporada de duplas e é a número 5 do mundo, vai enfrentar a vencedora do duelo entre a tcheca Karolina Muchova e a polonesa Magdalena Frech. Ela já fez parceria com a brasileira Luisa Stefani, com a qual venceu o WTA 500 de Adelaide, neste ano.

No único confronto entre as duas até esta quarta, a americana havia levado a melhor: 2 sets a 1, parciais 6/1 e 6/4, no WTA de Miami, em 2019.

O US Open 2023, último Grand Slam da temporada, realizado em Nova York e disputado em quadra dura, começou nesta segunda-feira. É o torneio com a maior premiação entre as principais competições da ATP, com total de R$ 317 milhões.

Carlos Alcaraz e Iga Swiatek são os atuais campeões do US Open. Ambos ocupam, também, a liderança do ranking na ATP e na WTA, respectivamente.

