Bia Haddad começa bem, mas sofre virada e é eliminada na primeira rodada de Roland Garros

A boa fase de Bia Haddad em 2025, ano marcado por resultados hem ruins, não durou muito. Após chegar à final do ATP 500 de Esstrsasburgo-FRA na última semana, ela sofreu uma dura derrota de virada e está fora de Roland Garros na primeira rodada. A americana Halley Batista, 70ª do ranking, avançou com um placar de 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/4 e 6/1.

A queda precoce vem acompanhada também de uma perda de posições no ranking. No ano passado, Bia chegou até a semifinal do torneio — primeira brasileira desde Maria Esther Bueno a alcançar o feito e seu melhor desempenho em grande slams até agora —, e precisava avançar até esta fase para defender os pontos conquistados. Com a queda na primeira rodada, ela perderá 800 pontos e deve cair muitas posições no ranking da ATP.

Na segunda-feira, Thiago Monteiro também se despediu da competição. Em um jogo intenso que durou 4h16, ele começou perdendo por 2 sets a 0 para o tcheco Vit Koprikova, conseguiu empatar e levar a partida para o tie break, mas perdeu o último set e deu adeus à competição.

Agora, a esperança do Brasil no torneio é João Fonseca, que estreia nesta terça por volta de 12h contra o polonês Hubert Hurkacz, 28º melhor do mundo — João é o 65º. As expectativas estão altas para o segundo grande slam da carreira do brasileiro: em janeiro, ele chegou até a terceira rodada do Australian Open e deixou para trás Andrey Rublev, então número 9 do mundo.

