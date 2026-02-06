A- A+

TÊNIS Bia Haddad conquista primeira vitória do ano no qualifying do WTA 1000 de Doha Tenista brasileira atropelou a catari Mubaraka Al-Naimi por dupla 6/0 e busca vaga na chave principal

Após receber convite para o qualifying do WTA 1000 de Doha, Bia Haddad Maia venceu finalmente a primeira partida na temporada. A brasileira atropelou a tenista da casa Mubaraka Al-Naimi, de 24 anos e sem ranking profissional, por duplo 6/0 em menos de uma hora de jogo nesta sexta-feira.

Ampla favorita no jogo, Bia impôs seu ritmo desde o início. A catari venceu somente três pontos com o próprio saque, mas ameaçou quebrar o serviço da brasileira com três break-points. Todos salvos por Bia. No segundo set, ela cedeu apenas seis pontos à adversária.





Atual 68ª do mundo, Bia disputa o quarto torneio na temporada. Ela perdeu nas estreias do Australian Open e dos WTA 500 de Adelaide e Abu Dhabi. A vitória mais recente havia sido em setembro, na primeira rodada do WTA 500 de Seul. Logo depois, a tenista encerrou a temporada para cuidar da saúde física e mental. Nesse período, a brasileira realizou o procedimento de congelamento de óvulos.

Agora, Bia enfrenta a russa Anastasia Zakharova, 107ª do ranking, que venceu a austríaca Julia Grabher por duplo 6/4, em busca de um lugar na chave principal do torneio.

Veja também