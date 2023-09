A- A+

Tênis Bia Haddad desiste de torneio após se ferir em acidente no box do chuveiro Tenista publicou nas redes sociais avisando que não poderia mais participar da competição no México

O WTA de Guadalajara terminou antes mesmo da primeira partida para Bia Haddad. A tenista brasileira sofreu um acidente no chuveiro do hotel em que estava hospedada para disputar a competição e ficou com as duas mãos feridas. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que a porta do box do banheiro "simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo", avisando também que precisou levar pontos nas duas mãos.

Na publicação, Bia Haddad também lamenta o fato de não disputar o torneio do México, onde, segundo ela, é um "lugar especial para nós tenistas devido a toda receptividade do povo e esforços dos torneios". Mas apesar do susto, a tenista garante que está bem e agora foca na recuperação para "seguir lutando pelos meus objetivos de 2023".

Bia, que ocupa a 20ª colocação no ranking da WTA, estrearia nesta segunda-feira contra a americana Danielle Collins, 43ª colocada, como cabeça de chave 9 da competição. Em Wimbledon, em julho, a brasileira também precisou desistir por questões físicas: sentiu muitas dores na lombar durante a partida das oitavas de final e deixou a competição. Um mês antes, no WTA de Birmingham, a tenista também não participou, depois de ter sido diagnosticada com um edema no joelho direito.

Veja também

Jejum Vagner Love repete maior jejum sem gols desde que chegou ao Sport