Tênis Bia Haddad se classifica para as oitavas de final nas duplas de Roland Garros Este é o melhor desempenho da brasileira nesta categoria no grand slam francês

A má fase de Bia Haddad na categoria simples parece não ter afetado seu desempenho nas duplas. Na manhã desta sexta (30), ela e a alemã Laura Siegmund derrotaram a japonesas Ayoama e Uchijima por 2 sets a 0 — parciais de 6/2 e 6/4 — e avançaram para as oitavas final de Roland Garros.

No dia em que comemora seu aniversário de 29 anos, Bia Haddad venceu e avançou, pela primeira vez, às oitavas de final de duplas em Roland Garros, ao lado da alemã Laura Siegemund.



Elas derrotaram as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima por 2 sets… pic.twitter.com/yElnZLlhO7 — Time Brasil (@timebrasil) May 30, 2025

Essa é a primeira vez que a brasileira avança até a terceira fase do torneio de duplas — em 2022 e 2023, havia chegado apenas à segunda rodada. Com a vaga nas oitavas, a brasileira faturou 43,5 mil euros, o que corresponde a cerca de R$269,7 mil, na cotação atual.

Já pelo desempenho no simples, a participação na primeira rodada garante 78 mil euros aos tenistas (R$ 501,5 mil). Assim, no total, a brasileira já faturou cerca de R$ 781,2 mil no grand slam.

Neste momento, Bia e Laura aguardam para saber quem serão as adversárias nas oitavas de final. Elas podem enfrentar as cabeças de chave número 2 do torneio, as italianas Sara Errani e Jasmine Paoline, se vencerem Lulu Sun (Nova Zelândia) e Yuan Yue (China).

Brasileiros no circuito

Embaladas pelo título do WTA 500 de Estrasburgo, Luisa Stefani e a húngara Timea Babos voltam a entrar em quadra no sábado (31). Elas enfrentarão a dupla formada pela ucraniana Starodubtseva e a tcheca Detiuc para ver quem ficará com a vaga nas oitavas. Nas duplas mistas, ela estreia nesta sexta ao lado do argentino Máximo González contra André Goranssson (Suécia) e Irina Khromacheva (Rússia).

Em sua primeira participação em Roland Garros, João Fonseca já avançou até a terceira rodada, e terá pela frente um desafio bem complicado. Ele enfrentará o britânico Jack Draper, atual número 14 do mundo.

O canhoto de 23 anos está no circuito profissional da ATP desde 2021 e já chegou a uma semifinal de grand slam, no US Open em 2024. Os dois já se enfrentaram nesta temporada, quando o brasileiro foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).

