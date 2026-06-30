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TÊNIS Bia Haddad é eliminada na estreia de Wimbledon e amplia sequência negativa na temporada Brasileira perdeu para Maria Timofeeva, uzbeque que ocupa a 85ª posição do ranking da WTA, por 2 sets a 0

A crise de resultados de Beatriz Haddad Maia ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. A brasileira foi eliminada logo na estreia de Wimbledon ao perder para Maria Timofeeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, resultado que amplia sua sequência negativa na temporada e deve provocar nova queda no ranking da WTA.



Atual número 134 do mundo, Bia encontrou dificuldades desde o início da partida diante da tenista nascida na Rússia e naturalizada uzbeque, que ocupa a 85ª posição do ranking.

Timofeeva controlou o confronto durante a maior parte do tempo e garantiu a classificação para a segunda rodada, onde enfrentará a vencedora do duelo entre a belga Elise Mertens e a alemã Laura Siegemund.

A derrota representa o oitavo revés consecutivo da brasileira no circuito de simples. Sua última vitória aconteceu no fim de abril, durante o WTA 125 de La Bisbal, na Espanha.

Desde então, foi eliminada nas quartas de final daquele torneio e, na sequência, caiu logo em sua estreia em Roma, Clarins, Estrasburgo, Roland Garros, Queen's, Figueira da Foz e agora Wimbledon.



O resultado também deve impactar a posição de Bia no ranking mundial. Como defendia os pontos obtidos pela campanha até a segunda rodada de Wimbledon em 2025, a brasileira tende a perder posições e pode deixar o grupo das 150 melhores tenistas do circuito.



Em quadra, Bia teve um início irregular. Depois de sofrer uma quebra logo no primeiro game, conseguiu devolver o break imediatamente, mas voltou a cometer erros nos momentos decisivos do primeiro set.

A instabilidade no saque, incluindo uma dupla falta em um game importante, permitiu que Timofeeva retomasse o controle da parcial e fechasse em 6/3.



O roteiro pouco mudou no segundo set. A uzbeque voltou a quebrar o serviço da brasileira logo no início e administrou a vantagem com segurança.

Bia ainda tentou reagir em alguns games, mas não conseguiu transformar os momentos de equilíbrio em oportunidades reais de recuperação.

Timofeeva confirmou a vitória ao fechar a parcial em 6/2, encerrando a partida em pouco mais de uma hora.



A eliminação prolonga um momento delicado para a principal tenista brasileira da última década. Em 2023, Bia alcançou o top 10 da WTA e chegou às oitavas de final de Wimbledon, melhor campanha da carreira no Grand Slam britânico.

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