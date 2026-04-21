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Tênis Bia Haddad é eliminada na estreia do WTA 1000 de Madri; brasileira tem apenas duas vitórias na tempo Brasileira perdeu para a espanhola Jéssica Bouzas Maneiro por duplo 6/1

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia perdeu mais uma estreia na temporada. Desta vez, foi na abertura do WTA 1000 de Madri ao ser derrotada pela espanhola Jéssica Bouzas Maneiro, 50ª do mundo, por duplo 6/1, em pouco mais de uma hora de partida. Ela já havia sido eliminada por Maneiro na primeira rodada de Indian Wells, no mês passado.

Foi a 10ª derrota da brasileira em estreias em 2026. Ao todo, Bia disputou 13 partidas e perdeu 11. No ano, ela venceu apenas a catari Mubaraka Al-Naimi, então sem ranking, na primeira rodada do qualifying do WTA de Doha, e a portuguesa Francisca Jorge na etsreia do Challenger de Oeiras, em Portugal, no qual ela era cabeça de chave número 1.

Apesar da troca de técnico, Bia ainda não recuperou seu jogo sob o comando o treinador Carlos Martínez Comet. Mais uma vez, a brasileira cometei muitos erros e não mostrou o nível de tênis de quem já foi top 10 na carreira.

O próximo torneio da brasileira será Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano. Bia foi eliminada na primeira rodada nas duas edições do saibro francês. Em 2023, ele teve sua melhor colocação ao chegar às semifinais, sendo derrotada apenas por Iga Swiatek.

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