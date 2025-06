A- A+

Tênis Bia Haddad é nome confirmado no WTA 250 SP Open Torneio será disputado entre 6 a 14 de setembro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo

Bia Haddad, única brasileira na atualidade dentro do top-25 da WTA, é um nome confirmado para a disputa do WTA 250 SP Open, novo torneio dentro do calendário do tênis feminino. A competição será realizada entre os dias 6 a 14 de setembro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

Além da tenista paulista, outros importantes nomes da modalidade no Brasil foram divulgados, como de Laura Pigossi e Carol Meligeni. As jovens Victória Barros e Nauhany Silva, que estão se destacando no circuito juvenil, também estarão na disputa adulta.

Nas duplas, Luisa Stefani e Ingrid Martins foram anunciadas, mas sem necessariamente atuando juntas. A expectativa passa que Bia, Laura e Carol também disputem a chave de duplas.

Com uma estrutura montada em um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas. O qualifying será nos dias 6 e 7 de setembro.



Já a chave principal acontecerá de 8 a 14 de setembro, com duas sessões programadas para as partidas entre segunda e quinta-feira (sessão 1 – 15h e sessão noite – 17h30), e sessões únicas nos três últimos dias do torneio, com a realização das quartas de final, semifinais e a final.

O torneio paulistano contará com três quadras para jogos (Quadra Central e Quadra 1 e 2) e outras três quadras de treino e apoio. O evento brasileiro será um dos primeiros após o US Open, último Grand Slam do ano, nos Estados Unidos.

Veja também