Bia Haddad é tietada por Gabriel Medina após vitória no WTA 500 de San Diego

Sensação do tênis brasileiro, Bia Haddad Maia começou o WTA 500 de San Diego com o pé direito e venceu a canadense Leylah Fernandez por 2 a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-2. Após a partida, a tenista de 27 anos foi tieatada pelo compatriota Gabriel Medina, que prestigiou o jogo e chamou Bia de "menina de ouro do Brasil".

Gabriel Medina foi acompanhar o show de Bia Haddad Maia no @WTA 500 de San Diego !



FOTO PESADA DEMAIS pic.twitter.com/0jQCuf141g — Time Brasil (@timebrasil) September 13, 2023

Nos Estados Unidos após o fim da temporada da WSL, Medina aproveitou o tempo de descanso para assistir ao jogo de Bia Haddad ao lado de dois amigos. O surfista de 29 anos já tinha viajado até a Califórnia para comemorar o título mundial de surf de Filipe Toledo, que venceu australiano Ethan Ewing na decisão do Finals 2023.

De férias do surfe, Gabriel Medina se prepara para 2024 com o Circuito Mundial começando em janeiro e a disputa de uma última vaga nos Jogos Olímpicos em março.

Medina deu sorte para Bia Haddad, que superou a derrota na segunta rodada do US Open para Taylor Townsend e conseguiu a vitória em San Diego. Na segunda rodada do WTA 500, a brasileira enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk, que eliminou a polonesa Magda Linette por 2 sets a 0, parciais 6/2 e 7/6.

