Bia Haddad elimina Ons Jabeur e está nas semifinais do WTA de Abu Dhabi

Após ter avançado com Luisa Stefani para as semifinais nas duplas do WTA de Abu Dhabi, Bia Haddad também está nas semifinais do individual. A brasileira derrotou na manhã desta sexta-feira (9) a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0.

Com parciais de 6/3 e 6/4, Bia conseguiu derrotou a 6ª colocada do ranking WTA. A brasileira superou Jabeur com certa facilidade no primeiro set, onde, após conseguir vantagem, passou a administrar o resultado.

Já o segundo set foi mais equilibrado. Bia começou perdendo, porém, conseguiu mostrar poder de reação para virar o set. Jabeur chegou a sofrer com dores no joelho e chegou a chorar bastante.

Bia agora aguarda o duelo entre a russa Daria Kasatkina e a romena Sorana Cirstea. A vencedora do confronto encontrará a brasileira neste sábado (10) para definir quem irá para a final do torneio.

