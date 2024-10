Bia Haddad é eliminada na estreia das duplas e encara Kudermetova no Torneio de Wuhan

A- A+

Após estrear com vitória na categoria simples ao bater a americana Madison Keys no Torneio de Wuhan, Beatriz Haddad Maia não teve o mesmo desempenho nas duplas e, ao lado da alemã Laura Siegemund, se despediu na madrugada desta terça-feira (8) da competição após perder para a canadense Leylah Fernandez e a indonésia Aldila Sutjiadi por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 7/5 e 10/6.

As vencedoras agora ficam à espera do ganhador do confronto entre a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang contra a armênia Elina Acanesyan e a australiana Olivia Gadecki.

O revés aconteceu de virada e a partida teve a duração de 1h58. Com a eliminação logo na estreia da competição de nível WTA 1000, na China, a tenista paulistana agora centra o foco na disputa individual. Na próxima rodada, ela enfrenta a russa Veronika Kudermetova, 63ª do ranking.

O primeiro set foi marcado por quebras de serviço nos dois primeiros games. Fernandez e Sutjiadi saíram na frente e o empate veio logo depois. A partir daí, Bia e Siegemund dominaram o confronto e definiram o primeiro set em 6/2.

Na segunda parcial, a brasileira e a alemã abriram vantagem de 4 a 1, mas não sustentaram o ritmo. Elas sofreram quebras nos sétimo e 11º games e permitiram a reação das rivais, que empataram o duelo em 1 a 1 .

No match-tie-break decisivo, Fernandez e Sutijiadi elevaram o nível do seu jogo. Com um aproveitamento de 65% do seu saque, elas mantiveram a superioridade e decretaram a virada de 2 sets a 1 com um 10/6.

