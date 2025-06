A- A+

Tênis Bia Haddad estreia com vitória no WTA 500 de Bad Homburg; Swiatek elimina Azarenka A brasileira de 29 anos volta a entrar em quadra na quarta-feira, para enfrentar na próxima fase a ucraniana Elina Svitolina (N.14)

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 do mundo, estreou com vitória no WTA 500 de Bad Homburg, disputado na grama, ao bater a americana Ashlyn Krueger (N.31) nesta terça-feira (24), pela primeira rodada do torneio.

Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e nove minutos.

A brasileira de 29 anos volta a entrar em quadra na quarta-feira, para enfrentar na próxima fase a ucraniana Elina Svitolina (N.14).

Por sua vez, a polonesa Iga Swiatek (N.8) iniciou sua preparação para Wimbledon com uma vitória sobre a bielorrussa Victoria Azarenka (N.108), em duelo entre duas jogadoras que já foram número 1 do mundo, pela segunda rodada.

Swiatek também venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 35 minutos.

A polonesa de 24 anos, vencedora de cinco Grand Slams, vai enfrentar nas quartas de final a grega Maria Sakkari (N.85) ou a russa Ekaterina Alexandrova (N.18), que se enfrentam na quarta-feira.

Resultados desta terça-feira do WTA 500 de Bad Homburg:

- Primeira rodada:

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Ashlyn Krueger (EUA) 6-1, 6-4

- Segunda rodada:

Jessica Pegula (EUA) x Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 6-3

Iga Swiatek (POL) x Victoria Azarenka (BLR) 6-4, 6-4

Jasmine Paolini (ITA) x Leylah Fernandez (CAN) 7-6 (10/8), 7-6 (8/6)

