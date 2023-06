A- A+

Tênis Bia Haddad x Iga Swiatek pela semifinal de Roland Garros nesta quinta (8); veja onde assistir A brasileira vai encarar a número 1 do ranking da ATP

Bia Haddad encara Iga Swiatek pela semifinal de Roland Garros, nesta quinta-feira (8), a partir das 11h15 (horário de Brasília).

A brasileira segue fazendo história no Grand Slam da França. No entanto, terá um duelo duro contra a polonesa número 1 do ranking da ATP.

Bia se classificou após eliminar, de virada, a tunisiana Ons Jabeur- número 7. Já Iga não teve dificuldades para superar a americana Coco Gauff (6°).

Swiatek ainda não perdeu nenhum set na disputa de Roland Garros. Ela já venceu esse Grand Slam, quando tinha apenas 19 anos, em 2020.

Bia Haddad é a primeira tenista brasileira a chegar numa semifinal do Grand Slam da França desde 1968, quando Maria Esther Bueno alcançou esse resultado. Juntando com o masculino, o último brasileiro a avançar até esta fase foi Guga, em 2001.

Ficha técnica

Semifinal Roland Garros

Bia Haddad x Iga Swiatek

Horário: 11h15

Onde assistir: Sportv3 e a ESPN2.

