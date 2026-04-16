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Tênis Bia Haddad leva 'pneu' de número 129ª do mundo em WTA 125 e segue em péssima fase em 2026 Tenista brasileira foi superada pela polonesa Maja Chwaliska, por dois sets a zero, nesta quinta-feira (16)

A brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a sofrer nesta temporada e se despediu do WTA 125 de Oeiras, nesta quinta-feira, ao ser superada pela polonesa Maja Chwaliska. No duelo de tenistas canhotas, ela levou um pneu já na primeira parcial e foi derrotada por 2 sets a 0, (6/0 e 6/4), em 1h32 .

O retrospecto no ano mostra que a brasileira vive um momento difícil. Em 12 jogos até aqui, ela sofreu dez derrotas. Disposta a buscar uma mudança, ela trocou seu comando técnico e atuou sob as orientações do treinador espanhol Carlos Martinez. No entanto, sua atuação foi sofrível.

Depois de superar a portuguesa Francisca Jorge na estreia, quando encerrou um jejum de quase sete meses de vitórias em partidas de chaves principais simples, a expectativa era de que uma nova fase teria início. Ledo engano.

No primeiro set, a polonesa se aproveitou da instabilidade de Bia para fechar a parcial com menos de meia hora. A brasileira não confirmou nenhum serviço e viu a adversária aplicar um 6/0 em 28 minutos.

Com outra postura na volta à quadra, Bia, enfim, entrou no jogo e a partida teve um início equilibrado, até que Chwaliska obteve uma quebra no sexto game. Mais focada, a paulistana deu o troco na rival e diminuiu a desvantagem para 5 a 4.

Com o saque na mão, a Bia teve a chance de decretar o empate, mas voltou a falhar no momento decisivo. Maja caprichou nas devoluções, soube desestabilizar a rival variando os golpes e o set em 6/4 , assegurando a vitória por 2 sets a 0.



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