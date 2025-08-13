Bia Haddad lidera lista de 28 tenistas confirmadas no SP Open

A- A+

Faltando pouco mais de um mês para a primeira edição do SP Open, a WTA - sigla em inglês da Associação de Tênis Feminino – confirmou nesta terça-feira (12) a participação de 28 tenistas no torneio. Número 1 do Brasil e 21ª no ranking mundial, a brasileira Beatriz Haddad Maia chega como favorita, no topo da lista, seguida da norte-americana Haley Baptiste (51ª) e pela jovem filipina Alexandra Eala (68ª) cria da academia do multicampeão espanhol Rafael Nadal – que foi a sensação no Masters 1000 de Miami em março ao eliminar a polonesa Iga Swiatek (3ª). O torneio WTA 250 será disputado entre 6 e 14 de setembro, no Parque Estadual Villa-Lobos, no Altos de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

O Brasil conta ainda com outras cinco representantes, que se classificaram pelo ranking: Laura Pigossi e Luisa Stefani – primeiras medalhistas olímpicas do país na Tóquio 2021, com o bronze – Ingrid Martins, Carolina Meligeni Alves e as promessas Victória Barros e Nauhany Silva, ambas de 15 anos.

"Estou muito feliz de jogar o SP Open, vai ser a minha primeira vez no Brasil. Escutei coisas incríveis sobre o público brasileiro, que são muito apaixonados, então estou ansiosa para sentir essa energia de perto", disse a Eala, de 20 anos, campeã de simples do US Open juvenil em 2022, além de títulos nas duplas no Australian Open e em Roland Garros. animada em disputar o torneio brasileiro.

A chave principal de simples SP Open, torneio WTA 250, reunirá 23 tenistas classificadas diretamente pelo ranking, quatro convidadas (wild cards), outras quatro provenientes do qualifying e uma special exempt. (isenção especial0 - vaga destinada a uma jogadora que, por conta do desempenho em torneio na semana anterior, não pode competiu no qualifying. Já o torneio de duplas contará com 16 parcerias.

Veja também