Bia Haddad Maia anuncia pausa na carreira

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A tenista brasileira Bia Haddad Maia anunciou uma pausa na carreira. Em vídeo publicado em suas redes sociais, a atleta explica que não atuará neste segundo semestre de competições.

"É uma decisão que venho enfrentando mentalmente há alguns meses, não tem sido fácil a minha relação com o tênis. Queria dividir isso com vocês", diz ela, que ainda agradece pelo apoio de sua equipes, da família, dos torcedores e dos patrocinadores.

"É um tempo, na verdade, um até breve. Quero muito poder aprender e descobrir coisas. Tem coisas na vida que não são só externas. As decisões parecem muito fáceis de serem tomadas, mas na verdade, são muito internas. Fiquei lutando muito contra coisas que na verdade eram mais exteriores. De fato fiz mudanças, tomei decisões, tentei ir por caminhos diferentes e chegou esse momento de dar essa pausa", refletiu.

De acordo com as regras da WTA, ela tem direito ao ranking protegido por seis meses a partir do anúncio da pausa. Assim, no retorno, poderá utilizá-lo para disputar torneios.

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