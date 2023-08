A- A+

Tênis Bia Haddad Maia estreia com vitória sobre Sloane Stephens no US Open: ' Uma grande batalha' Em partida de quase três horas, brasileira vai ao tie-break com a campeã de 2017 e avança no torneio

Quase dois meses depois de deixar Winbledom nas oitavas, a brasileira Bia Haddad Maia voltou às quadras de um grand slam com vitória nesta segunda-feira (28). Na estreia no US Open, Bia, que hoje é número 16 do mundo, derrotou a americana Sloane Stephens (36ª) por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 5/7 e 6/4) num Louis Armstrong Stadium, em Nova York, vibrando muito a favor da tenista da casa. A partida durou duas horas e 56 minutos.

Classificada à segunda rodada, a brasileira enfrentará a americana Taylor Townsend, número 132 no ranking da WTA, de 27 anos. Na primeira rodada, Townsend despachou a francesa Varvara Gracheva (40ª).

— Estava esperando uma grande batalha. Ela é uma ótima jogadora, a conheço há anos. Eu sabia que tinha que lutar bastante, manter o foco — afirmou Bia após a vitória. Ela também fez agradecimento especial aos torcedores brasileiros, que fizeram barulho significativo na quadra americana.

Sacando forte e defendendo bem, Bia dominou o primeiro set. Quebrou o serviço de Stephens, campeão do US Open em 2017, duas vezes para fechar com facilidade.

O jogo ficou mais duro no segundo set. Stephens cresceu e espaçou a quadra, forçando erros no jogo de Bia. Os últimos games foram muitos disputados, mas a americana conseguiu quebrar o saque da brasileira no último.

No tie-break, a partida seguiu disputada, com três quebras nos três primeiros games, duas da brasileira. Sacando muito bem, Bia chegou a abrir 3/1, mas viu Stephens buscar o empate. Mas a quebra no serviço da americana foi fundamental para que a brasileira conduzisse o jogo com mais tranquilidade à vitória.

