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Tênis Bia Haddad Maia volta a jogar mal e perde na primeira rodada do WTA 125 de Paris Com a vitória sobre a brasileira, Parry vai enfrentar a compatriota Chloe Paquet

A tenista Beatriz Haddad Maia acumulou mais um mau resultado na temporada, ao ser eliminada, nesta terça-feira, na primeira rodada do WTA 125 de Paris. A brasileira perdeu para a francesa Diane Parry com parciais de 6/3 e 6/2.

Depois da queda na estreia no WTA 1000 de Roma, Bia teve um início de partida muito ruim diante de Parry, que logo abriu 3/0 Depois a número 1 do Brasil e 78 do mundo equilibrou a disputa, mas perdeu o primeiro set em 6/3.

No segundo set, a brasileira se mostrou irregular no saque. Foi bem quando acertou o primeiro serviço, mas não teve consistência quando teve de jogar com o segundo. Com isso, voltou a perder, desta vez por 6/2.

Com a vitória sobre a brasileira, Parry vai enfrentar a compatriota Chloe Paquet, que derrotou a cabeça de chave 3 do torneio, a australiana Maya Joint, de virada, por 2 sesta a 1, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/3.

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