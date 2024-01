A- A+

Tênis Bia Haddad para em Timofeeva e está eliminada do Aberto da Austrália Apesar do revés, brasileira fez a sua melhor campanha na história do torneio

Após quebrar tabu e alcançar recorde histórico, Bia Haddad está fora do Aberto da Austrália. A tenista foi superada pela promessa russa, que disputa seu primeiro Grand Slam, Maria Timofeeva, em jogo realizado na madrugada desta sexta-feira (19).

Bia perdeu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3. O primeiro set foi bastante equilibrado e foi decidido apenas no tie-break, com Timofeeva fechando o placar em 9 a 7.

Já no segundo set, Bia foi dominada pela tenista russa e chegou a estar perdendo por 5 a 1. Apesar de ter esboçado uma reação no set, a tenista não conseguiu repetir os últimos resultados que tinha apresentado no torneio.

Caso tivesse avançado para as oitavas de final, Bia, que alcançou o seu melhor resultado no torneio, teria se tornado a atleta com o melhor resultado do Brasil no Aberto da Austrália na Era Aberta, feito que nem Guga conseguiu durante sua carreira.

Por outro lado, Timofeeva segue fazendo história. A russa, que é a 170º do ranking, já tinha realizado uma grande façanha ao eliminar a dinamarquesa ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki, na fase anterior. A tenista agora encara a ucraniana Marta Kostyuk (27ª) nas oitavas, que eliminou a também russa Elina Avanesyan (74º).

Próximos compromissos

Apesar ter sido eliminada do simples, Bia Haddad ainda segue firme nas duplas. Juntamente com americana Taylor Townsend, a paulista irá encarar a russa, Anna Blinkova, e a bielorrussa, Aliaksandra Sasnovich, pela fase de 16 avos de final. O jogo acontece na madrugada deste sábado (20), às 2h.

