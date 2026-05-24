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tênis Bia Haddad perde de virada para britânica e é eliminada na primeira rodada de Roland Garros Bia Haddad dominou o primeiro set completamente e fechou em 6/1 com extrema facilidade

A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada na primeira rodada de Roland Garros após perder, de virada, para a britânica Francesca Jones por 1/6, 7/6 (4) e 6/2. Atual 105 do mundo, a tenista somou a 16ª derrota na temporada em 19 partidas disputadas. Neste ano, ela passou da estreia em apenas três torneios.

Bia Haddad dominou o primeiro set completamente e fechou em 6/1 com extrema facilidade. O jogo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila da brasileira. A tenista, no entanto, não conseguiu manter sua quebra até o fim.

Com um jogo inconsistente, permitiu que a britânica devolvesse a quebra, mas ainda assim salvou o set point no 12º game e levou para o tie-break. Jones logo abriu vantagem e não permitiu a reação de Bia, que cometeu erros não forçados em momentos decisivos.

Bia aproveitou o tempo para o tie-break para esfriar a cabeça e encaixar seu jogo. A parada fez bem. A tenista conseguiu a quebra logo no primeiro game e abriu 2 a 0. Porém, mais um vez, voltou a mostrar inconsistência nos golpes e viu Jones empatar o jogo após uma dupla falta da brasileira.

A quebra não chegou a desestabilizar Bia, que teve chances de ficar novamente em vantagem no game seguinte. Mas se lamentou a cada bola fora ou decisão equivocada que a impediram vencer o quinto game.

O pior momento de Bia no jogo veio na parte mais decisiva do set. A brasileira sacou muito mal e teve seu serviço quebrado sem marcar um ponto sequer. A brasileira ainda buscou forças para se manter viva no jogo no game seguinte. Apesar de ter reequilibrado a partida, não conseguiu devolver a quebra e viu a inglesa fazer 5/2.

Novamente, Bia cometeu muitos erros não forçados em seu saque e facilitou a vida de Jones que fechou a partida em 6/2.

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