Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Bia Haddad perde para Amanda Anisimova e se despede do US Open

Com direito a 'pneu', brasileira perdeu por 2 sets a 0 da americana nas oitavas de final do Grand Slam

Reportar Erro
Bia Haddad perdeu nas oitavas de final do US Open Bia Haddad perdeu nas oitavas de final do US Open  - Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Número 22 do mundo, Bia Haddad está eliminada do US Open. A brasileira perdeu, no final desta segunda-feira, para a americana Amanda Anisimova, 9ª do ranking, por 2 sets a 0 (6/0 e 6/3), nas oitavas de final do torneio.

Não foi desta vez que Bia conseguiu igualar a sua melhor campanha da carreira no US Open. Em 2024, ela chegou às quartas de final do Grand Slam americano.

 

Leia também

• Bia Haddad busca igualar melhor campanha no US Open diante de top 10; conheça adversária

• Bia Haddad amplia freguesia sobre Maria Sakkari e avança às oitavas do US Open

• Bia Haddad e Laura Siegemund avançam em duplas no US Open; Romboli supera parceria de Demoliner

Reportar Erro

Veja também

Newsletter