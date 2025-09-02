TÊNIS
Bia Haddad perde para Amanda Anisimova e se despede do US Open
Com direito a 'pneu', brasileira perdeu por 2 sets a 0 da americana nas oitavas de final do Grand Slam
Bia Haddad perdeu nas oitavas de final do US Open - Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Número 22 do mundo, Bia Haddad está eliminada do US Open. A brasileira perdeu, no final desta segunda-feira, para a americana Amanda Anisimova, 9ª do ranking, por 2 sets a 0 (6/0 e 6/3), nas oitavas de final do torneio.
Não foi desta vez que Bia conseguiu igualar a sua melhor campanha da carreira no US Open. Em 2024, ela chegou às quartas de final do Grand Slam americano.