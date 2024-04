A- A+

Tênis Bia Haddad perde para em Swiatek e é eliminada do WTA 1000 de Madri Apesar de começar vencendo, brasileira não conseguiu segurar o ímpeto da número um do mundo

Bia Haddad até tentou, porém não conseguiu avançar às semifinais do WTA 1000 de Madri e está fora da competição. A brasileira encerrou sua participação no torneio após levar uma virada da número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek, perdendo o jogo por 2 sets a 1, em uma partida que teve 2h30 de duração.

Bia começou mal a partida e chegou a estar perdendo o primeiro set com uma parcial 4x1. Contudo, a brasileira reagiu e conseguiu virar a partida em cima da polonesa, fechando o set em 6x4.

A reação, entretanto, parou aí. A partir do segundo set, Swiatek se impôs no jogo e não deu mais chances para Bia, empatando a partida após atropelar a brasileira e vencer com parcial de 6x0.

O último set também foi vencido com certa facilidade pela polonesa. Swiatek ganhou com parcial de 6x2 e deu fim à trajetória de Bia no WTA 1000 de Madri.

Swiatek espera agora a vencedora do jogo que acontece às 15h desta terça (30) entre a americana Madison Keys (18ª) e a tunisiana Ons Jabeur (6ª) para decidir uma vaga na decisão.

