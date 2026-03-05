A- A+

TÊNIS Bia Haddad perde para espanhola na estreia do WTA 1000 de Indian Wells Brasileira reage, mas cai para Jessica Bouzas Maneiro (50ª) por 2 sets a 1 (6/1, 6/7 e 6/1)

Número 67 do mundo, Bia Haddad amargou a sétima derrota em oito jogos na temporada. Desta vez, a brasileira perdeu nesta quarta-feira para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª) por 2 sets a 1 (6/1, 6/7 e 6/1), em 2h18 de partida, na estreia do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos EUA.

A falta de confiança de Bia se escancarou no primeiro set. Com dificuldades para se movimentar nas trocas de bola, a brasileira exagerou nos erros não forçados e viu a espanhola precisar de apenas 35 minutos para vencer facilmente por 6/1. Ela até teve dois break points a favor, mas a adversária fechou a porta em ambas as oportunidades.





Diferentemente da primeira parcial, o confronto ficou parelho. Isso porque Bia melhorou o seu percentual de saque, principalmente no primeiro serviço. Mais à vontade dentro de quadra, ela não só levou o jogo ao tie-break, como também cresceu nos momentos decisivos para deixar tudo igual. No set point, contou com a ajuda da rede em um voleio com a quadra aberta.

Mas a reação não adiantou de nada. Bia teve outro "apagão" e perdeu também por 6/1 no terceiro. A verdade é que a brasileira tem um 2026 para esquecer até aqui.

