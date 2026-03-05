Qui, 05 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Bia Haddad perde para espanhola na estreia do WTA 1000 de Indian Wells

Brasileira reage, mas cai para Jessica Bouzas Maneiro (50ª) por 2 sets a 1 (6/1, 6/7 e 6/1)

Reportar Erro
Bia Haddad é eliminada em Indian Wells Bia Haddad é eliminada em Indian Wells  - Foto: WILLIAM WEST / AFP

Número 67 do mundo, Bia Haddad amargou a sétima derrota em oito jogos na temporada. Desta vez, a brasileira perdeu nesta quarta-feira para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª) por 2 sets a 1 (6/1, 6/7 e 6/1), em 2h18 de partida, na estreia do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos EUA.

A falta de confiança de Bia se escancarou no primeiro set. Com dificuldades para se movimentar nas trocas de bola, a brasileira exagerou nos erros não forçados e viu a espanhola precisar de apenas 35 minutos para vencer facilmente por 6/1. Ela até teve dois break points a favor, mas a adversária fechou a porta em ambas as oportunidades.

 

Leia também

• Calderano e Takahashi arrasam sul-coreanos e conquistam o Grand Smash de tênis de mesa

• Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai

• Rio Open abre espaço para a mais nova promessa do tênis brasileiro

Diferentemente da primeira parcial, o confronto ficou parelho. Isso porque Bia melhorou o seu percentual de saque, principalmente no primeiro serviço. Mais à vontade dentro de quadra, ela não só levou o jogo ao tie-break, como também cresceu nos momentos decisivos para deixar tudo igual. No set point, contou com a ajuda da rede em um voleio com a quadra aberta.

Mas a reação não adiantou de nada. Bia teve outro "apagão" e perdeu também por 6/1 no terceiro. A verdade é que a brasileira tem um 2026 para esquecer até aqui.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter