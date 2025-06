Bia Haddad perde para número 10 do mundo e dá adeus ao WTA 500 de Queen's

A- A+

A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Queen's, em Londres, após perder para a americana Emma Navarro, atual número 10 do mundo, nesta quarta-feira, por 2 sets a 1 (parciais 6/1, 6/7 e 3/6). A paulista de 29 anos chegou a ficar muito perto da vitória, mas acabou levando a virada no confronto.

Emma Navarro derrotou a Bia Haddad em 2h47min de partida, na Andy Murray Arena, quadra principal do evento disputado na grama, pelas oitavas de final da competição.



A brasileira chegou nesta fase após vencer Petra Kvitová, ex-número 2 e atual 574, na última segunda-feira, pela primeira rodada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em 2h17min.

No primeiro set, Bia Haddad não tomou conhecimento da adversária e aplicou um sonoro 6 a 1 para sair na frente na partida. Na sequência, Emma Navarro dificultou a vida da brasileira e levou o segundo set para o tie break. No momento decisivo, a brasileira teve uma sequência de erros e viu a americana fechar o segundo set em 7 a 6.

O terceiro e decisivo set foi uma repetição do segundo, mas desta vez Emma Navarro conseguiu quebrar o serviço de Bia Haddad no oitavo game e ficou na frente do placar na reta final. A brasileira tentou uma quebra no game decisivo, mas não conseguiu evitar a derrota para a americana na segunda rodada da competição.

