Todos sabiam que a polonesa Iga Swiatek era uma adversária a ser batida e ela mostrou isso na quadra Philippe-Chatrier ao vencer Bia Haddad na semifinal de Roland Garros por 2 sets a 0. A brasileira, por sua vez, fez um jogo duro contra a número 1 do mundo, mas não foi o suficiente para seguir fazendo história na competição de Paris.

A campanha de Bia Haddad no Roland Garros é digna de aplausos. Ela chegou em uma semifinal de Grand Slam de forma inédita na carreira e se tornou a primeira brasileira a atingir essa rodada neste tipo de torneio desde 1968, quando Maria Esther Bueno ficou entre as quatro melhores do US Open. A brasileira, que começou a competição em 14ª no ranking WTA, também subirá na tabela — ficará em 10ª posição, mas se Muchova for campeã, Bia será 11ª.

Bia perde para Swiatek

O jogo começou de forma surpreendente. Logo de cara, Bia Haddad quebrou o serviço de Iga Swiatek e abriu 1 a 0. Contudo, a polonesa devolveu a quebra na sequência e empatou o jogo. Após o 2 a 2, Iga ganhou todos os games pela frente, com um bons saques e devoluções, fechando o primeiro set em 6 a 2.

O segundo, e decisivo, set foi bem mais equilibrado. Bia Haddad mais uma vez conseguiu a quebra de saque e chegou a abrir 3 a 1. Mas a polonesa reagiu rápido, quebrou o serviço da brasileira, e virou para 4 a 3. Após o início movimentado, os saques foram se confirmando até chegar o tie-break. No fim, Iga conseguiu vencer a Bia por 9 a 7, mesmo após a tenista do Brasil abrir 5 a 3.

Quanto Bia Haddad recebeu de premiação?

Com a campanha, Bia Haddad, que acabou sendo eliminada nesta quinta-feira, faturou um montante de 630 mil euros (cerca de R$ 3,34 milhões, na cotação atual).

Bia Haddad vem acumulando a premiação desde a primeira fase, quando ganhou 69 mil euros (cerca de R$ 370 mil) apenas por entrar em quadra, quando venceu a alemã Tatjana Maria. Na sequência do torneio, a brasileira enfrentou as russas Diana Shnaider e Ekaterina Alexandrova, na segunda e terceira rodada, respectivamente, e faturou 72 mil euros (R$ 386 mil) e 141 mil euros, ou (R$ 755 mil), nesta ordem.

Nas oitavas e quartas de final, quando Bia passou por Sara Sorribes Tormo e Ons Jabeur, a premiação era de 240 mil euros (R$ 1,28 milhão) e 400 mil euros (R$ 2,11 milhões), respectivamente. Vale frisar que a compensação não é acumulativa. Portanto, a brasileira não somou todos os valores e fica com o valor apenas da fase atual.

