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TÊNIS Bia Haddad perde para turca na estreia do WTA 1000 de Miami e acumula nove derrotas em dez jogos Brasileira foi facilmente batida por Zeynep Sonmez (6/3 e 6/2) em menos de 1h30 de partida

Bia Haddad segue com dificuldades de retomar o alto nível dentro de quadra. Número 69 do mundo, a brasileira foi facilmente derrotada, nesta terça-feira, pela turca Zeynep Sonmez (83ª) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), em 1h27 de partida, na estreia do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

O resultado representou a sexta derrota consecutiva da brasileira, sendo a nona em dez jogos nesta temporada. A última vitória dela foi no qualifying do WTA 1000 de Doha, no Catar, em 6 de fevereiro.





Em setembro de 2025, Bia decidiu encerrar precocemente a temporada para cuidar da saúde mental. Durante o período fora das quadras, a brasileira aproveitou para congelar óvulos com o sonho de ser mãe no futuro. Respaldada por uma regra da WTA, criada em junho do ano passado, ela pôde se afastar temporariamente do circuito profissional e teve a garantia de que o seu ranking ficaria protegido na 30ª posição quando retornasse.

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