Tênis Bia Haddad quebra tabu, alcança recorde e avança de fase no Aberto da Austrália Tenista brasileira bate a russa Alina Korneeva e segue para a terceira rodada do torneio

Com direito à quebra de tabu e recorde batido, Bia Haddad venceu a promessa russa de 16 anos, Alina Korneeva, 179ª do ranking da WTA, na madrugada desta quarta-feira (17). A brasileira, número 12 do ranking, segue agora para a terceira fase do Aberto da Austrália.

Bia, que fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, nunca tinha chegado a essa fase do torneio. Em suas quatro participações anteriores, a brasileira havia alcançado a segunda rodada três vezes, porém, nunca tinha conseguido avançar.

Bia também foi responsável por quebrar um recorde nacional. A tenista se tornou a brasileira com mais partidas disputadas na chave principal do Aberto da Austrália com nove partidas. Bia superou a maior tenista brasileira da história, Maria Esther Bueno, que, em duas participações, disputou oito partidas no torneio.

Bia agora enfrenta a também russa, Maria Timofeeva, que disputa o seu primeiro Grand Slam aos 20 anos, rumo a uma vaga nas oitavas de final. A adversária, número 170 do ranking, vem de vitória contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1.

