Bia Haddad confirma volta ao Top 10 do ranking mundial da WTA

A- A+

Bia Haddad está de volta ao Top 10. A tenista paulistana vem confirmando o seu bom momento neste final de temporada e, mesmo com a queda nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China, se garantiu no 10º lugar.

O fim do torneio provocou ainda uma disputa acirrada pelo topo do ranking mundial da WTA, já que apenas 69 pontos separam a líder Iga Swiatek de Aryna Sabalenka. Já no masculino, Jannik Sinner ampliou a liderança na lista da ATP ao conquistar o Masters 1000 de Xangai.





Embalada pelo título do Torneio de Seul, Bia Haddad saltou da 12ª posição para o 10º posto após campanha realizada na China, onde foi eliminada pela polonesa Magdalena Frech. Beneficiada pelas derrotas de Daria Kasatkina e Marta Kostyuk, ela repete a sua melhor posição na carreira.



E o final de temporada promete. Com 3.146 pontos, a brasileira está a somente 30 da americana Danielle Collins (3.176), nona colocada. Nesta semana, Bia volta a entrar em ação para disputar o WTA 500 de Ningbo, na China.



Além da ascensão de Bia, a briga pelo topo do ranking feminino esquentou. Com a conquista do tricampeonato em Wuhan, a belarussa Aryna Sabalenka chegou aos 9.716 pontos e mira Iga Swiatek, da Polônia, dona do primeiro lugar (9.785).



Já no ranking da ATP, Jannik Sinner ampliou a sua vantagem no topo com uma contundente vitória sobre Novak Djokovic na final do Masters 1000 de Xangai. O triunfo levou o tenista italiano aos 11.920 pontos. Vice-líder nesta relação, Carlos Alcaraz aparece com 7.120.



Djokovic surge em quarto lugar com 6.210 pontos, atrás do alemão Alexander Zverev. Com o revés para Sinner, o sérvio deixou escapar a chance de alcançar uma marca significativa: a de conquistar o 100º título de sua gloriosa trajetória nas quadras



Na segunda metade do Top 10 masculino, algumas trocas de posições foram registradas. O americano Taylor Fritz avançou do 7º para o 6º lugar desbancando Andrey Rublev, da Rússia. Casper Ruud subiu um degrau e aparece em 8º, seguido de Alex de Minaur, de volta ao seleto grupo dos dez melhores. Grigor Dimitrov fecha a lista.



Entre os brasileiros, o melhor colocado é o paranaense Thiago Wild, com a 80ª vaga. O cearense Thiago Monteiro aparece oito posições abaixo. No feminino, Laura Pigossi ocupa a 127ª posição



Confira o Top 10 masculino abaixo:



1º - Jannik Sinner (ITA), 11.920 pontos



2º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.120



3º - Alexander Zverev (ALE), 6.795



4º - Novak Djokovic (SER), 6.210



5º - Daniil Medvedev (RUS), 5.530



6º - Taylor Fritz (EUA), 4.415



7º - Andrey Rublev (RUS), 4.110



8º - Casper Ruud (NOR), 3.885



9º - Alex de Minaur (AUS), 3.610



10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.580



Confira a lista das 10 melhores da WTA:



1º - Iga Swiatek (POL), 9.785 pontos



2º - Aryna Sabalenka (BEL), 9.716



3º - Coco Gauff (EUA), 5.973



4º - Jessica Pegula (EUA), 5.785



5º - Elena Rybakina (CAS), 5.373



6º - Jasmine Paolini (ITA), 5.323



7º - Qinwen Zheng (CHN), 4.430



8º - Emma Navarro (EUA), 3.698



9º - Danielle Collins (EUA), 3.176



10º - Beatriz Haddad Maia (BRA) 3.146

Veja também

Selção Brasileira Alex Telles festeja volta à seleção e pede foco nas Eliminatórias: 'Dificuldade alta'