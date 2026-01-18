Bia Haddad sai na frente, leva virada de Yulia Putintseva e cai na estreia do Australian Open

A- A+

Em um jogo bastante disputado, que começou com uma bela atuação no primeiro set, a brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu ao ritmo de Yulia Putintseva na noite do sábado (17), e perdeu logo em sua estreia no Australian Open. A derrota veio de virada, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3 em batalha com 2h53 de duração.



Com o resultado positivo, a tenista do cazaquistão (105ª da lista da WTA) terá pela frente a vencedora do duelo entre a francesa Elsa Jacquemot (58ª) e a ucraniana Marta Kostyuk (20ª) na próxima etapa do Grand Slam australiano.



Este foi o terceiro encontro das duas competidoras no circuito profissional. Nos dois confrontos anteriores, Bia Haddad (59ª) levou a melhor nas duas partidas, que aconteceram na temporada de 2023. O primeiro deles foi em Abu Dabi e o segundo em Wimbledon.



No jogo, Bia iniciou o primeiro set bastante concentrada. Com boa movimentação e usando bem as paralelas, ela obteve uma quebra de saque no sexto game, mas permitiu a resposta imediata da rival. No oitavo game, Putintseva voltou a oscilar, não confirmou seu serviço e a brasileira abriu 5 a 3. Confiante em quadra, ela se impôs e fechou a parcial em 6 a 3.





O segundo set, porém, foi bem diferente. Putintseva abriu vantagem de 2 a 0 ao quebrar o serviço de Bia mas viu o duelo sofrer uma reviravolta com a tenista paulistana entrando novamente no jogo e buscando o empate em 2 a 2 com um belo ace no quarto game. O equilíbrio se manteve no decorrer da disputa com mais duas quebras e o confronto seguiu empatado em 5 a 5.



Desgastada, Putintseva se irritou várias vezes na quadra e chegou a jogar a sua raquete no chão. Bia, que tinha o apoio da torcida, sofreu com a oscilação das suas devoluções, voltou a errar no final e permitiu a vitória da sua rival por 7/5 deixando o confronto empatado.



No terceiro e decisivo set, Bia chegou a abrir vantagem de 3 a 1, mas voltou a oscilar, não manteve o ritmo e permitiu a virada na parcial derradeira para 5 a 3. Com o saque na mão, a cazaque confirmou o serviço e fechou a partida em 2 a 1 triunfando no terceiro set por 6 a 3.



Bia já tinha feito seu primeiro jogo em 2026. No último fim de semana, ela perdeu no WTA 500 de Adelaide para a canadense Victoria Mboko (atualmente nº 17 do mundo). Em setembro do ano passado, ela antecipou o descanso previsto para o fim da temporada para cuidar da saúde mental. O ano de 2025 foi de oscilação para ela, que não conquista um título desde setembro de 2024.

