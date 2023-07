A- A+

TÊNIS Bia Haddad sente dores nas costas e abandona partida contra Rybakina em Wimbledon A brasileira estava perdendo o confronto no momento da lesão

A brasileira Beatriz Haddad Maia ( N°13 do mundo) sofreu uma lesão no início da partida das oitavas de final do torneio de Wimbledon contra a atual campeã, a cazaque Elena Rybakina, e abandonou o jogo nesta segunda-feira (10) quando perdia por 4-1.

Pouco depois de ter o saque quebrado, com 3-1 contra, a brasileira sinalizou que sentia dores nas costas e pediu um tempo de atendimento médico.

Bia saiu da quadra para receber o atendimento no vestiário, retornou à quadra central, jogou mais um game, quando a rival abriu 4-1, e não conseguiu mais suportar as dores.

Sem conter as lágrimas, a brasileira desistiu da partida e cumprimentou a rival, que avançou às quartas de final.

Na próxima fase, Rybakina, número três do mundo, enfrentará a vencedora do duelo entre a tunisiana Ons Jabeur (6º) e a tcheca Petra Kvitova (9º).

Em outra partida das oitavas de final, a americana Madison Keys (18ª) venceu de virada a adolescente russa Mirra Andreeva, de 16 anos, com parciais de 3-6, 7-6 (7/4) e 6-2.

Veja também

FUTEBOL Goleiro galã do Botafogo: saiba quem é Lucas Perri, o líder de defesas no Brasileirão