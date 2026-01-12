Seg, 12 de Janeiro

Tênis

Bia Haddad sofre derrota de virada no WTA 500 de Adelaide em seu retorno ao circuito

Número 1 do Brasil e 59ª do mundo não manteve o ritmo e acabou superada pela canadense Victoria Mboko

Beatriz Haddad Maia perdeu na estreia do WTA 500 de Adelaide, na AustráliaBeatriz Haddad Maia perdeu na estreia do WTA 500 de Adelaide, na Austrália - Foto: Michael Errey/AFP

Em seu retorno às quadras na temporada 2026, a brasileira Beatriz Haddad Maia sofreu uma derrota de virada na noite deste domingo, em sua estreia no WTA 500 de Adelaide, na Austrália.

Após apresentar um bom início, quando venceu o primeiro set, a número 1 do Brasil e 59ª do mundo não manteve o ritmo e acabou superada pela canadense Victoria Mboko, 17ª no ranking, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.

Esta foi a primeira partida da tenista paulistana desde o WTA 500 de Seul, em setembro do ano passado. Após passar mal em quadra, ela decidiu tirar um período para descansar e cuidar da sua saúde física e mental.

A próxima adversária da canadense de 19 anos na sequência do torneio australiano vai sair da vencedora do confronto entre a russa Anna Kalinskaya e a romena vinda do quali, Elena Ruse.

No jogo, Bia teve um bom começo e obteve uma quebra no quarto game para abrir vantagem sobre a rival. A resposta veio na sequência com Mboko dando o troco. Com mais firmeza no fundo de quadra e um estilo de jogo mais agressivo, a brasileira obteve nova quebra no último game e venceu o primeiro set por 7/5.

Na segunda parcial, a queda na eficiência do saque foi fundamental para Bia perder o ritmo (o aproveitamento no primeiro serviço caiu de 79% para 47%). A adversária abriu vantagem de 4 a 2 e não teve dificuldades para fechar o jogo em 6/3 e empatar a partida.

No set decisivo, Mboko soube aproveitar a instabilidade emocional de Bia para abrir 4 a 1. Sem conseguir encaixar o seu jogo, a brasileira ainda confirmou o seu serviço, mas viu sua adversária manter a eficiência definindo a terceira parcial em 6/2 e vencer o duelo por 2 sets a 1.

