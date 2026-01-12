Bia Haddad sofre derrota de virada no WTA 500 de Adelaide em seu retorno ao circuito

A- A+

Em seu retorno às quadras na temporada 2026, a brasileira Beatriz Haddad Maia sofreu uma derrota de virada na noite deste domingo, em sua estreia no WTA 500 de Adelaide, na Austrália.

Após apresentar um bom início, quando venceu o primeiro set, a número 1 do Brasil e 59ª do mundo não manteve o ritmo e acabou superada pela canadense Victoria Mboko, 17ª no ranking, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.

Esta foi a primeira partida da tenista paulistana desde o WTA 500 de Seul, em setembro do ano passado. Após passar mal em quadra, ela decidiu tirar um período para descansar e cuidar da sua saúde física e mental.

A próxima adversária da canadense de 19 anos na sequência do torneio australiano vai sair da vencedora do confronto entre a russa Anna Kalinskaya e a romena vinda do quali, Elena Ruse.

No jogo, Bia teve um bom começo e obteve uma quebra no quarto game para abrir vantagem sobre a rival. A resposta veio na sequência com Mboko dando o troco. Com mais firmeza no fundo de quadra e um estilo de jogo mais agressivo, a brasileira obteve nova quebra no último game e venceu o primeiro set por 7/5.

Na segunda parcial, a queda na eficiência do saque foi fundamental para Bia perder o ritmo (o aproveitamento no primeiro serviço caiu de 79% para 47%). A adversária abriu vantagem de 4 a 2 e não teve dificuldades para fechar o jogo em 6/3 e empatar a partida.

No set decisivo, Mboko soube aproveitar a instabilidade emocional de Bia para abrir 4 a 1. Sem conseguir encaixar o seu jogo, a brasileira ainda confirmou o seu serviço, mas viu sua adversária manter a eficiência definindo a terceira parcial em 6/2 e vencer o duelo por 2 sets a 1.

