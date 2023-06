A- A+

tênis Bia Haddad sofre lesão e desiste do WTA 500 de Eastbourne, 5 dias antes de Wimbledon Após primeiro set da partida contra a croata Petra Martic, Bia desistiu com dores na perna direita

A tenista brasileira Bia Haddad, número 13 do mundo, se despediu do WTA 500 de Eastbourne na segunda rodada, ao se retirar da partida contra a croata Petra Martic (30ª) devido a uma lesão nesta quarta-feira (28), a cinco dias do início do torneio de Wimbledon.

Depois de Martic fechar o primeiro set por 6-4, Bia desistiu com dores na perna direita quando perdia o segundo por 3-2.

A brasileira vive o melhor momento da carreira. Depois de fazer história ao chegar às semifinais em Roland Garros, ela entrou pela primeira vez no Top 10 do ranking da WTA, há duas semanas.

Agora, ela terá que se recuperar o tempo de disputar o terceiro Grand Slam da temporada, Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira (3).

WTA 500 de Eastbourne:

- Simples feminino - Segunda rodada:

Petra Martic (CRO) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-4, 3-2 e abandono

Daria Kasatkina (RUS) x Karolina Pliskova (CZE) 3-6, 6-3, 6-3

